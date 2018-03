Bau Bräustüble der Münster Brauerei vor dem Abriss

Ulm / Chirin Kolb

Das ehemalige Bräustüble der Münster Brauerei soll einem Wohnhaus weichen. Die Stadt hofft dagegen auf Denkmalschutz.

Es ist eines der charakteristischsten Gebäude im Ulmer Westen. Und es ist das einzige, das noch an die einst weithin bekannte Ulmer Münster Brauerei erinnert. Im „Bräustüble“ an der Magirusstraße 44 war einst die Brauerei-Gaststätte, in deren Saal gefeiert wurde, ob bei privaten Festen oder großen öffentlichen Veranstaltungen wie Prunksitzungen. Derzeit wird im Bräustüble griechisch gekocht.

Nun soll das Haus abgerissen werden. Der Eigentümer will das Grundstück neu bebauen. Zunächst hatte er laut Stadtverwaltung überlegt, nur den rückwärtigen Teil abzubrechen und dort Eigentumswohnungen zu bauen. Diesen Plan verwarf er allerdings. Er hat nun den Abbruch aller Gebäude beantragt.

Der Stadt Ulm passt das gar nicht. Das Haus sei mit der Industriegeschichte Ulms verbunden, sagte Chef-Stadtplaner Volker Jescheck im Bauausschuss. „Es wäre schade, wenn es so sang- und klanglos verschwindet.“

Das Gebäude stammt aus dem Jahr 1906 und wurde mehrfach umgebaut. Die Landesdenkmalbehörde hat sich bereits damit beschäftigt und kam zum Schluss, dass es sich nicht um ein Kulturdenkmal handelt. Die Stadt will diese Einschätzung nicht einfach so hinnehmen. Aus ihrer Sicht handelt es sich „um ein Bauwerk von geschichtlicher Bedeutung“. Die Stadt hat deshalb beim Landesdenkmalamt den Antrag gestellt, die Denkmaleigenschaft erneut zu prüfen.

Was dabei herauskommt, ist ungewiss. Baubürgermeister Tim von Winning dämpfte die Erwartungen. „Wir wissen nicht, ob wir das Haus erhalten können.“ Ein geschichtliches Zeugnis wie das ehemalige Bräustüble müsse für die Zukunft erhalten werden. Unabhängig vom Ausgang der Denkmalschutzprüfung soll aber ein Bebauungsplan für das Grundstück aufgestellt werden.

Für Karl Faßnacht (FWG) wäre der Abriss ein herber Verlust, „da blutet einem das Herz“. Das Bräustüble sei ein Stück Ulmer Historie. Er regte an, wenigstens die Fassade zu erhalten und dahinter neu zu bauen. Als Beispiel nannte er das benachbarte frühere Sudhaus. Es blieb bei der Entwicklung des nach der Münster Brauerei Brauerviertel genannten Quartiers stehen.