Schlösser in der Corona-Krise

Vom 1. Oktober an ist der Besuch des Freigeländes des Botanischen Gartens wieder länger möglich. Der Garten öffnet nun für den Rest der Sommersaison täglich von 9 bis 20 Uhr die Eingänge am Verwaltungsgebäude, am Eselsberg und im Lehrer Tal. Besucher werden gebeten, ausreichend Abstand zu anderen Personen zu halten und falls dies nicht möglich ist, eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen. Diebleiben aus Infektionsschutzgründen