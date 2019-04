Nach der Insolvenz des bisherigen Bootshaus-Pächters Marcus Bühler stehen bei Inhaber Ebbo Riedmüller die Telefone nicht mehr still. Frustierte Kunden mit nicht eingelösten Gutscheinen und potenzielle Pacht-Interessenten melden sich.

Die Betreibergesellschaft des Bootshaus-Pächters Marcus Bühler, LeBu-Restaurant GmbH, hat jetzt förmlich Insolvenzantrag gestellt. „Wir haben den Antrag per Express zugestellt“, bestätigte Bühlers Anwalt Roman Paulus am Reitag.

Seit die Nachricht von der vorübergehenden Schließung des Ulmer Bootshauses öffentlich ist, stehen bei Ebbo Riedmüller, dem Inhaber des Restaurant-Schiffs, die Telefone nicht mehr still. „Das ist heftig“, sagt er. Geschäftspartner und Kunden des bisherigen Pächters suchen Rat bei Riedmüller. „Es melden sich vor allem sehr viele Leute, die Gutscheine für das Bootshaus haben und jetzt fragen, wie sie an ihre Leistung kommen“, beschreibt der Gastronom die Anfragen in seinem Büro. Die Antwort lautet, Kunden, die einen Vertrag mit Bühler haben, müssen sich fortan ans Insolvenzgericht wenden.

Gutschein-Inhaber müssen sich ans Insolvenzgericht wenden

„Das liegt jetzt in der Insolvenzmasse. Ich kann da leider nicht einspringen und meine Verluste dadurch noch erhöhen“, sagt Riedmüller. Soweit er es schaffe, versuche er aber, die Anfragen direkt am Telefon oder auch schriftlich zu beantworten. „Das verstehen die meisten dann auch.“

Durch die vielen Schadensmeldungen, die ihm so bekannt werden, fühlt sich der Ulmer Großgastronom in seiner Entscheidung, den Bootshaus-Betrieb durch den Austausch der Schlösser zu beenden, bestätigt. „Ich habe ja abgeschlossen, um zu verhindern, dass noch mehr Leute Geld verlieren“, sagt er. Seine Verluste sehe er „sportlich“. Auch, wenn die Höhe wehtue.

Potente Interessenten

Die gute Nachricht in all der Aufregung um die Zwangsschließung des Gastrobetriebs unterhalb der Adlerbastei: Bei Riedmüller melden sich nicht nur frustrierte Gutscheinbesitzer und potenzielle Gläubiger, sondern auch „potente Leute, die das Bootshaus unbedingt haben wollen“. Das verbessere die Chancen, dass es auf der Donau mit einem Regelbetrieb weitergehen könne, erheblich. „Wenn wir einen guten Pächter finden, sperre ich mich nicht“, sagt Riedmüller.

Jetzt wartet der Bootshaus-Inhaber aber zuerst Mal darauf, dass der Insolvenzverwalter das Restaurant-Schiff begeht. „Vorher kann ich ohnehin nichts verändern“, sagt Riedmüller. Mehr wolle er aber aus Rücksicht auf seinen bisherigen Pächter nicht mehr sagen. „Marcus Bühler hat jetzt viel an der Backe. Ich wünsche ihm, dass er da halbwegs rauskommt.“

