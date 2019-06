Aktion DC Developments veranstaltet ein Bootcamp. Ein Trainer bringt die Teilnehmer zum Schwitzen.

Bootcamp zwölf Meter unter der Erde, umgeben von Beton und Baggern? Richtig. Am Donnerstag, 27. Juni, um 18 Uhr findet ein After-Work-Workout der besonderen Art statt. 20 SÜDWEST PRESSE-Leser können exklusiv teilnehmen: Die Projektentwickler DC Developments/DC Values aus Hamburg laden zum „Bootcamp Sedelhöfe“ ein. Fitnesstrainer Timo Schmid vom Bootcamp Ulm leitet die 60-minütige Einheit und bringt Teilnehmer unterschiedlicher Könnerstufen zum Schwitzen.

Spannende Einblicke auf der Baustelle der Sedelhöfe

Das Bootcamp findet im zukünftigen dritten Untergeschoss der Sedelhöfe statt. Auf insgesamt rund 9.800 Quadratmetern Grundstücksfläche vereint das Quartier ab 2020 Gewerbe- und Büroflächen sowie Mietwohnungen. Während der Bauphase öffnet die imposante Baustelle für Veranstaltungen aller Art ihre Tore und gewährt spannende Einblicke.

Bootcamp-Anmeldung bis 25. Juni um 9 Uhr

Wer mitmachen will, kann sich unter 0137 93 79 57 56 melden. Die Nummer ist bis Dienstag, 25. Juni, 9 Uhr, geschaltet. Die Interessenten müssen als Stichwort „Bootcamp“ nennen und ihren Namen, Telefonnummer und ihre Schuhgröße hinterlassen. Die ersten 20 Anrufer kommen zum Zug und werden benachrichtigt.

Die Teilnehmer des Bootcamps sollten am Donnerstag am besten gleich in Sportkleidung am Büro von DC Developments, Heigeleshof 2, 89073 Ulm, eintreffen. Sie erhalten Sicherheitsschuhe, um auf die Baustelle zu kommen, trainieren in der Tiefe dann aber in ihren eigenen Sportschuhen.

