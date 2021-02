Am Faschingsdienstag explodierte die erste Paketbombe, am Aschermittwoch die zweite. Am Freitag bereits konnte die Polizei einen Verdächtigen festnehmen, der seither in Untersuchungshaft sitzt – und schweigt. Bei dem mutmaßlichen Täter handelt es sich um einen 66-jährigen Mann, der nach Infor...