Der Vorrat an Blutkonserven geht in den Ulmer Instituten zur Neige. Der DRK-Blutspendedienst ruft dringend zur Spende auf. Wir haben die wichtigsten Infos und Termine.

Der DRK-Blutspendedienst Baden-Württemberg-Hessen ruft derzeit dringend zur Blutspende auf. Wegen Kurzurlauben in den Feiertagswochen und dem schönen Wetter würden derzeit weniger Menschen Blut spenden. Das lässt den Vorrat an Blutpräparaten in den Depots schrumpfen. Außerdem müsse man sich wegen des Ferienverkehrs auf eine Zunahme von Unfällen einstellen – der Bedarf an Blutspenden steige. Der Aufruf: „Wir brauchen Eure Mithilfe, um die Versorgung gewährleisten zu können!“

Blutpräparate in Ulmer Instituten immer knapper

Auch in Ulm ist die Situation angespannt. Bei dem aktuell erwarteten Bedarf würden die Blutreserven über alle Blutgruppen hinweg noch 2,8 Tage ausreichen (aktueller Stand vom 2. Juli). Dieser Wert gilt zusammengefasst für alle Ulmer Institute und nennt sich Tagesreichweite. Ab einem Wert von weniger als 2,5 Tagen sei die Situation kritisch. Dann müssten Blutpräparate zugekauft werden. Das sei aber schwierig, weil die Reserven bundesweit knapp sind.

Dramatisch ist auch die Entwicklung: Am 26. Juni lag die Tagesreichweite der Ulmer Kliniken noch bei 4,1 – am 28. Juni bereits nur noch bei 3,2.

Blutspende bei Hitze unbedenklich

Häufig herrscht die Angst, dass bei der aktuellen Hitze eine Blutspende gesundheitsgefährdend sein könnte. Das ist falsch – Blutspenden sind laut DRK auch bei großer Hitze unbedenklich. Die Organisation empfiehlt, vor und nach der Spende ausreichend zu trinken. Längere Aufenthalte in der Sonne und körperliche Anstrengung direkt nach einer Blutspende sollte man meiden.

Blutspende Warum im Sommer das Blut knapp wird Der Blutspendedienst des Deutschen Roten Kreuzes tut sich im Sommer schwer. Der Bedarf steigt, die Spender aber werden weniger.

Wer darf Blut spenden?

Spender sollten sich zunächst einmal gesund fühlen. Wer sich schlapp, erkältet oder ungewöhnlich müde fühlt, sollte auf eine Spende verzichten.

Spender müssen mindestens 18 sein und dürfen bei der ersten Spende höchstens 64 Jahre alt sein. Erfahrene Spender können bis zum Alter von 73 Jahren Blut spenden. Das Alter der Blutspender liegt jedoch meist zwischen 18 bis 68 Jahren.

Krankheiten wie HIV, Hepatitis B und C oder Syphilis müssen vor dem Spenden ausgeschlossen werden.

Blutspender sollten mindestens 50 Kilo wiegen und vor der Spende genug gegessen und getrunken haben.

Der letzte Alkoholkonsum muss mindestens 12 Stunden zurückliegen.

Auch Drogen sind tabu: Der letzte Konsum muss mindestens vier Wochen her sein.

Spender müssen einen gültigen Lichtbildausweis (Pass, Personalausweis, Führerschein) mitbringen.

Männer dürfen höchstens sechs Mal, Frauen höchstens vier Mal im Jahr Vollblut spenden.

Zwischen zwei Blutspenden muss ein Mindestabstand von 55 spendefreien Tagen eingehalten werden, um Eisenmangel vorzubeugen.

Falls ihr kurz vor der Blutspende im Ausland wart, könnt ihr hier überprüfen ob ihr Blut spenden dürft.

Während der Schwangerschaft und in der Stillzeit dürft ihr kein Blut spenden

Rotes Kreuz DRK warnt: 100.000 Blutspender weniger im Jahr Der Bevölkerungswandel macht den Blutspendediensten des Deutschen Roten Kreuzes zu schaffen.

Wie läuft eine Blutspende ab?

Insgesamt sollte man für eine Blutspende etwa eine Stunde Zeit einplanen. Bei der Anmeldung werden persönliche Daten wie Name und Adresse erfasst. Wichtig ist, dass ihr einen Ausweis mit Lichtbild (z.B. Personalausweis) und euren Blutspendeausweis mitbringt.

Danach muss der Spender einen Fragebogen zum Gesundheitszustand ausfüllen.

Bei einem kleinen Gesundheitscheck werden Blutdruck und Puls gemessen. Außerdem werden Hämoglobinwert und Körpertemperatur bestimmt.

Blutentnahme: Nach einem kleinen Pieks entnimmt das Personal rund einen halben Liter Blut. Das dauert etwa 10 Minuten. Danach sollte man sich noch ein paar Minuten Ruhe gönnen, viel trinken und eventuell eine Kleinigkeit essen.

Vor und nach dem Blutspenden solltet ihr auf sportliche Aktivitäten verzichten. Außerdem solltet ihr auch 4 Stunden vor dem Blutspenden auf das Rauchen von Zigaretten verzichten.

Erstspender bekommen nach einiger Zeit einen Blutspendeausweis zugeschickt.

1173 Mal Blut gespendet 81-Jähriger half zwei Millionen Müttern: Letzte Blutspende 63 Jahre nach seiner ersten Blutspende hat der Australier James Harrison am Freitag in einer Station des Roten Kreuzes im Rathaus von Sydney zum letzten Mal ...

Wo kann ich Blut spenden?

In Ulm können Blutspender sich an das Institut für Klinische Transfusionsmedizin und Immungenetik (IKT) wenden. Dort ist Blut spenden jeden Donnerstag zwischen 11 und 19 Uhr möglich - eine Terminvereinbarung ist nicht nötig.

In Neu-Ulm ist der Kreisverband des Bayerischen Roten Kreuzes eine gute Adresse.

Außerdem bietet das Rote Kreuz an bestimmten Tagen die Möglichkeit, vor Ort im Spendenmobil oder in öffentlichen Gebäuden Blut zu spenden. Die kommenden Termine für euren Wohnort könnt ihr hier abfragen.

Zahlen, Daten und Fakten der WHO zum Thema Blutspenden (auf Englisch)

Das könnte dich auch interessieren:

Leukämie Was du über eine Stammzellspende wissen musst Was ist einen Stammzellenspende? Wer darf Spenden? Kann ich „meinen“ Patienten kennen lernen? Wir verraten, was du zum Thema Stammzellenspende wissen musst.