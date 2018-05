Ulm/Göppingen Prozess um Blutrache wird fortgesetzt

Ulm/Göppingen / Petra Laible

Am Montag wurde der Prozess gegen einen 46-Jährigen fortgesetzt, der im April 2017 einen jungen Mann getötet haben soll.

Es geht weiter im Prozess gegen einen 46-Jährigen aus Göppingen, albanischer Herkunft, der angeklagt ist, im April 2017 einen 19-jährigen Albaner ermordet zu haben. Hintergrund ist nach Auffassung der Staatsanwaltschaft Blutrache, die noch immer von manchen albanischen Familien praktiziert wird. Am Montagvormittag wurden im Schwurgerichtssaal des Ulmer Landgerichts Zeugen befragt, unter anderem der Angler, der am 22. Mai 2017 mit seiner Frau ein längliches, in eine grüne Plane gewickeltes Paket in dem trüben Erbacher Angelsee treiben sah. Beide hatten einen mehrtägigen Anglerurlaub an dem vom Eislinger Fischereiverein gepachteten See geplant. „Da schwimmt was Verschnürtes in unserem See, was soll ich tun?“, fragte der 56-Jährige aus Eislingen dem Vereinsvorstand per Whatsapp um Rat. Doch er folgte dessen Vorschlag nicht, ins Wasser zu gehen und das Paket rauszuholen. Stattdessen rief er die Polizei. Ein Streifenwagen des Polizeireviers Ulm-West rückte an. Der Beamte schlug vor, mit einer Angel das Paket näher ans Ufer zu holen. Das klappte nicht, die Angelschnur riss. Ein Angler vom Nachbarsee half mit einem Wurfseil aus, mit diesem konnte das Paket in den Uferbereich gezogen werden.

Fäulnisgeruch aufgestiegen

Der als Zeuge geladene Polizeibeamte sagte aus, er habe dann mit dem Messer seiner Kollegin einen Schlitz in das etwa zwei Meter lange Paket gemacht: Es sei Jeansstoff zum Vorschein gekommen, darunter „etwas Organisches“, eventuell menschliche Haut, Fäulnisgeruch sei aufgestiegen. Der Kriminaldauerdienst wurde alarmiert, Kriminaltechniker angefordert. Anschließend die DLRG Ulm/Neu-Ulm, um den Leichnam zu bergen. Die Helfer mussten sich dabei anseilen, weil sie ansonsten von der steilen Böschung abgerutscht wären, sagte ein Polizeikommissar aus. Die Erbacher Feuerwehr wurde gerufen, um den Fundort auszuleuchten. Die Stelle sei großräumig abgesperrt worden. Weitere Zeugen werden am Nachmittag gehört.