Gericht Blutrache-Prozess: Jüngerer Bruder des Opfers sagt aus

Ulm/Erbach / Nadine Vogt

Im Blutrache-Prozess sagt der Bruder des getöteten jungen Albaners am Ulmer Landgericht aus. Die Leiche des 19-Jährigen war im Mai 2017 in einem Anglersee bei Erbach entdeckt worden.

Auch an diesem Prozesstag am sind wieder Personenschützer in Saal 126 des Ulmer Landgerichts. Die Polizei ist präsent. „Ich habe daran gedacht, dass es sich um Blutrache handelt“, sagt der jüngere Bruder des Getöteten. Es geht um die Drogengeschäfte von Xhoi M. und viel um die Vergangenheit: um ihre Kindheit in Griechenland, den Jahren in Albanien und dem Familienleben in Deutschland. Und vor allem um die Fehde mit einer anderen albanischen Familie, deren Opfer bereits sein Großvater und sein Vater wurden. Die Staatsanwaltschaft nimmt an, dass auch sein Bruder dieser seit dem Jahr 2000 andauernden Blutfehde zum Opfer fiel.

Die Mutter des getöteten Xhoi M. wurde Anfang Oktober vernommen. Sie lebt, wie ihr Sohn, der am Mittwoch am Landgericht aussagt, mit neuer Identität.

Der Angeklagte, ein 46-jähriger Deutscher mit albanischen Wurzeln, wird beschuldigt, im April 2017 mit einem weiteren Täter den 19-jährigen Albaner an die Erbacher Seenplatte gelockt, dort brutal mit einem Hammer ermordet und den Leichnam im See versenkt zu haben, beschwert mit einer Betonsäule.

Das könnte dich auch interessieren: