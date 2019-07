Ein Musiker am Theater leidet unter einer bösartigen Erkrankung des blutbildenden Knochenmarks. Eine Stammzellentransplantation kommt auf ihn zu. Er wirbt dafür, dass sich Menschen als Spender registrieren lassen. Die Diagnose bekam er am Telefon, als er bei Ikea einkaufte. Natürlich sprach der Arzt nicht von Krebs. Myelofibrose heißt die Krankheit, unter der der Musiker leidet: eine fortschreitende bösartige Erkrankung des blutbildenden Knochenmarks.Aber klar war: Es wird der Tag kommen, an dem ihm nur no...