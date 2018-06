Körperverletzung Blutiger Streit um Parkplatz

Ulm / swp

Nach einem brutalen Streit um einen Parkplatz musste ein 37-Jähriger am Freitagabend mit schweren Verletzungen in eine Klinik eingeliefert werden. Der Autofahrer war um 21.20 Uhr in Söflingen mit zwei Männern in Streit geraten, die ihren Wagen auf dem selben Parkplatz abstellen wollten. Im Verlauf der heftigen Auseinandersetzung schlug nach Mitteilung der Polizei ein Gleichaltriger den Mann zu Boden. Der 39-jährige Begleiter des Aggressors trat dann den am Boden Liegenden noch mehrmals mit den Füßen an den Kopf. Beamte des Polizeireviers Ulm-West nahmen beide Täter fest. Sie müssen sich wegen gemeinschaftlicher gefährlicher Körperverletzung verantworten.