Kommunalpolitik BLO will auch in den Ortschaftsrat

BLO will auch in den Ortschaftsrat

Ulm / swp

Das Bündnis für lebenswerte Ortschaften (BLO) tritt auch bei der Ortschaftsratswahl in Gögglingen-Donaustetten mit einer eigenen Liste an. Das teilt die Vorsitzende Denise Niggemeier mit, die für die Grünen im Gemeinderat sitzt. „Die Lebenswirklichkeit hat sich in den Ortschaften in den letzten Jahren stark verändert. So wichtig Ortsteilfriedhöfe, Feuerwehr und Vereine sind, gehört heute wesentlich mehr zur Lebensqualität.“ Gögglingen-Donaustetten brauche einen wirksamen Lärmschutz zur B 30, eine Verkehrsberuhigung im Doppelort, bessere ÖPNV-Anbindung, Breitbandausbau und bessere Kinderbetreuung. „Dafür wollen wir uns stark machen.“

Das neue Wähler-Bündnis, das erst im vergangenen Jahr gegründet wurde und auch bei der Wahl zum Gemeinderat antritt, hat 13 Kandidatinnen und Kandidaten für den Ortschaftsrat. Die Liste wird angeführt von Rochus Pfisterer, 54, Landschaftsbautechniker. Es folgen Matthias Kühnbach, 38, Landwirt, und Tanja Zast, 22, Studentin. Die weiteren Kandidaten sind Daniel Schreiber, Stefan Borcherding, Holger Wind, Sonja Pfisterer, Robert Rieger, Christina Renz, Stefan Zast, Alexander Schuster, Jan Borcherding und Florian Renz. „Die Liste bildet die ganze Bandbreite der Gesellschaft ab“, meint Pfisterer. Alle Bewerber vereine der Einsatz für bessere Lebensqualität in der Doppelortschaft. „Vor allem die Verbindung zwischen Bürger und Ratstisch liegt uns am Herzen.“