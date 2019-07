In Ulm herrscht nach dem Blitzer-Urteil des Verfassungsgerichtshof des Saarlands helle Aufregung. Er höre das erste Mal davon, dass es rechtliche Unsicherheiten in Bezug auf das mobile Radargerät gebe, sagte Reiner Türke, Leiter der Bürgerdienste in Ulm, die auch die Bußgeldstelle verwalten, auf Anfrage. Jenoptik habe keinerlei Informationen zu dem Verfahren herausgegeben. Ulm habe zwei dieser mobilen Geschwindigkeitsmesser. Der erste sei 2017 angeschafft worden. Der zweite im vergangenen Jahr, weil sich das Gerät bewährt habe und „Wirkung zeigt, wo immer es aufgestellt wird“, hieß es damals im Gemeinderat. Die Kosten liegen pro Stück bei 240.000 Euro.

Software-Update möglich?

Türke rechnet mit einer „Signalwirkung“ des Urteils. „Wir brauchen Rechtssicherheit.“ Er werde umgehend Kontakt mit Jenoptik aufnehmen und fragen, ob es etwa Möglichkeiten gebe, ein Software-Update zu machen, um die Daten zu speichern.

Ein Autofahrer hatte im Oktober 2016 wegen Überschreitung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit innerhalb geschlossener Orte um 27 km/h einen Bußgeldbescheid in Höhe von 100 Euro erhalten und sich vor Gericht dagegen gewehrt. Sowohl das Amtsgericht als auch das Oberlandesgericht Saarbrücken wiesen seine Beschwerde jedoch ab. Darauf zog er vor den Verfassungsgerichtshof.

