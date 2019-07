Blitzer in Ulm und Neu-Ulm werden immer häufiger beschädigt - allein viermal am vergangenen Wochenende. Mittlerweile erstatten die Städte Anzeigen.

„Wir haben im Moment massive Probleme“, sagt der Ulmer Ordnungsamtschef Rainer Türke. Seit einiger Zeit werden Blitzer der Stadt immer häufiger attackiert. Ende Juni war die mobile Radarmessanlage zweimal beschädigt worden, ebenso das Gerät in der Zinglerstraße.

Am vergangenen Wochenende wurden jetzt gleich vier stationäre Anlagen in der Stadt – mutmaßlich mit einem Hammer – außer Betrieb gesetzt. „In der Illerstraße, in der Karlstraße und an den beiden Geräten an der B 28 wurden die Scheiben zerschlagen“, berichtet Rainer Türke.

Blitzer-Beschädigung: Stadt erstattet Anzeige

Die Stadtverwaltung, die keinen Anhaltspunkt hat, wer sich an ihren Blitzern zu schaffen machte, erstattete mittlerweile Anzeige gegen Unbekannt und bat die Polizei um Überwachung ihrer Anlagen. „Das hatten wir in dieser Form noch nie“, sagt Türke. Er nimmt einen Schaden „im niedrigen vierstelligen Bereich“ an: „Weil die Kameras nichts abbekommen haben.“

Ähnlich das Bild in Neu-Ulm. Der Blitzer an der B10/B28 in Fahrtrichtung Ulm war vor wenigen Tagen mit weißem Farbspray bearbeitet worden. Kaum war er wieder sauber, wurde er in der Nacht von Samstag auf Sonntag gegen 23.30 Uhr wieder beschädigt. Dieses Mal wurde das Glas zerstört. Und nicht nur dort: Insgesamt wurden drei der vier ­städtischen Geräte zerstört. Auch die Stadt Neu-Ulm hat Anzeige erstattet.

Unsicherheit bei Jenoptik-Blitzer

Außerdem sorgt ein Urteil des Verfassungsgerichtshofs des Saarlands für Aufregung in Ulm. Ein Autofahrer war gegen einen Bußgeldbescheid von 100 Euro durch die Instanzen gezogen. Sein Vorwurf: Der Blitzer des Herstellers Jenoptik speichert die Daten nicht, deshalb ist das Vergehen nicht mehr nachzuvollziehen. Nun haben ihm die Verfassungsrichter Recht gegeben. Sie sahen sein Recht auf ein faires Verfahren verletzt. Das Urteil gilt zunächst nur für das Saarland.

Türke rechnet aber mit einer „Signalwirkung“ des Urteils, denn in Ulm sind die mobilen Geräte betroffen, auch Ehingen hat das Jenoptik-Modell im Einsatz. „Wir brauchen Rechtssicherheit“, fordert Türke. Er höre das erste Mal davon, dass es rechtliche Unsicherheiten in Bezug auf das mobile Radargerät gebe, sagte Türke. Jenoptik habe keinerlei Informationen zu dem Verfahren herausgegeben. Ulm hat zwei dieser mobilen Geschwindigkeitsmesser im Einsatz. Die Kosten liegen pro Stück bei 240 000 Euro.

