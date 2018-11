Achtung: Tempo 30 Neuer Blitzer für beide Fahrtrichtungen in Erbach

Erbach / lai

Autofahrer Aufgepasst: In Erbach gibt es einen neuen Blitzer. Er steht an der B 311 im Stadtzentrum – in Richtung Ulm – auf Höhe der Apotheken. Seit Donnerstag ist er aktiviert und misst die Geschwindigkeit der Fahrzeuge in beide Fahrtrichtungen. Das teilte das Landratsamt Alb-Donau auf Anfrage mit.

Tempo 30

Innerorts gilt aus Lärmschutzgründen auf der B 311 Tempo 30. In dem Bereich seien immer wieder Geschwindigkeitsüberschreitungen festgestellt worden, heißt es von Seiten der Stadtverwaltung.

Die Anlage sei auf Antrag der Kommune aufgestellt worden. Die Bestückung mit einer Kamera läuft über das Landratsamt, ebenso die Verhängung von Bußgeldern.

Das könnte dich auch interessieren: