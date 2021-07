Schon vor acht Jahren begann sie als Catering, Küchen-Basics wie Fonds und Soßen im Glas vorzubereiten, damit diese stets zur Hand waren. Jetzt gibt es das Ganze als Restaurant-Konzept: Die Gäste können ihr Essen im Glas abholen oder vor Ort essen – dort natürlich mit den passenden Beilagen.

Bohneneintopf und Bolognese

Für alle Küchenvorgänge setzt di Natale auf ihren Konvektomat: „Er ersetzt den Grill, die Pfanne, den Backofen und den Kochtopf“, blickt sie auf ihr Lieblingsteil in der Küche. „Der Konvektomat arbeitet mit Dampf, nicht mit Strahlen wie die Mikrowelle.“ Das ist praktisch, zeitsparend und nachhaltig: „Unsere Gerichte werden unmittelbar nach Warenlieferung frisch zubereitet, in Gläser eingemacht und sterilisiert.“ Da die Gerichte so haltbar gemacht weden, landet weniger im Müll. Zur Auswahl gibt es deutsche und italienische Spezialitäten, denn wie di Natales Namen schon sagt, hat sie familiäre italienische Bande. Bohneneintopf findet sich ebenso wie Bolognese auf der Karte. Zur Letzteren bestellen Gäste gerne selbstgemachte Gnocchi.

[FRIZZ]