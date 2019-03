Bei der Industrie- und Handelskammer steht in den nächsten Wochen die Entscheidung über die Nachfolge von Hauptgeschäftsführer Otto Sälzle an – eine Weichenstellung, die weit über die regionale Wirtschaft hinauswirken könnte. Denn Sälzle hat die Kammer stets auch als politische Kraft verstanden und dabei den Konflikt mit dem Ulmer Rathaus nicht gescheut – wenn es um die Interessen seiner Klientel geht.

Das konnte durchaus großzügig sein, als die Kammer ein paar hunderttausend Euro für die Verkehrsplanungen während der Umbauten der B 10-Tunnelröhren zuschoss. Mit ihrem Veto gegen die alten Sedelhof-Pläne lag die Kammer richtig. Nun geht sie in den Clinch um die Sanierung der Fußgängerzone, um nach dem Start der neuen Sedelhöfe 2020 etwas für den Innenstadthandel zu tun.

Für viele ein rotes Tuch

Sälzle, der eine viel ruhigere Kugel schieben könnte, hat sich in diesen Konflikten exponiert und ist für einige Kommunalpolitiker trotz seines schwarzen Parteibuchs ein rotes Tuch. Er argumentiert freilich sachorientiert und bildet mit der IHK eine Art außerparlamentarisches Kontrollinstrument, es ist vom zweiten Rathaus die Rede. Eigene parteipolitische Ambitionen hatte er nach der gescheiterten Wahl zum Landrat in Biberach 2006 zurückgestellt.

Nun geht es bei der IHK darum, ob sie ihre Rolle im öffentlichen Leben weiter so offensiv ausgestaltet oder einen Schritt zurücktritt und sich mit der Nachfolge Sälzles auf ihre hausinternen Aufgaben beschränkt. Da wird der neue IHK-Präsident Jan Stefan Roell – ein Mann mit breiter, internationaler Erfahrung in der Industrie – nochmal ein glückliches Händchen brauchen. Vor allem er muss den richtigen Mann oder die richtige Frau aussuchen. Auch die Mitglieder des Parlaments der Wirtschaft, der Vollversammlung, müssen sich überlegen, wohin die Reise gehen soll.

Will man einen glattgebügelten Lobbyisten oder einen charakterstarken Manager, der neben dem Präsidenten hier auf Dauer etwas bewegen kann? Der IHK-Hauptgeschäftsführer ist jedenfalls kein bloßer Angestellter: Er erfüllt eine vorgeschriebene Rolle in den Gremien der Organisation. Mit Tobias Mehlich von der Handwerkskammer hat ein routinierter Mann, mit dem Roell von Südwestmetall her auch gut kann, abgewunken. Daher wird die Sälzle-Nachfolge nun besonders spannend.