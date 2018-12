Tiere Blauzungenkrankheit bei Rindern: Auch Ulm Sperrgebiet

Ulm / SWP

Das Veterinäramt der Stadt Ulm hat per Allgemeinverfügung den kompletten Stadtkreis Ulm zum Blauzungenkrankheit (Bluetongue-Disease)-Sperrgebiet erklärt. Dies teilte die Stadt Ulm in einer Pressmitteilung am Freitag mit.

Grund dafür ist, dass im Landkreis Rastatt in einer Rinderhaltung die Krankheit nachgewiesen wurde. Um den Betrieb herum musste ein Restriktionsgebiet mit einem Mindestradius von 150 Kilometern gezogen werden. Das bedeutet, dass das gesamte Land Baden-Württemberg zum Sperrgebiet wird.

Krankheit für Menschen ungefährlich

Für Tierhalter bedeutet dies: Wer Wiederkäuer hält, muss deren Haltung und Standort unverzüglich beim städtischen Veterinäramt als unterer Tiergesundheitsbehörde anzeigen. Die Tiere dürfen außerdem das Sperrgebiet nicht verlassen.

Die Blauzungenkrankheit ist eine Viruserkrankung, die ausschließlich Wiederkäuer befällt. Überträger sind Mücken. Die Krankheitssymptome befallener Tiere ähneln denen der Maul- und Klauenseuche. Eine vorbeugende Impfung ist gegen bestimmte Typen des Erregers möglich. Für Menschen ist die Krankheit aber nicht gefährlich. Fleisch- und Milchprodukte können daher ohne Bedenken verzehrt werden.

Der Text der Allgemeinverfügung ist auf der Städtischen Homepage unter www.ulm.de, Suchwort Blauzungenkrankheit, zu finden. Weitere Informationen gibt auf der Homepage des Ministeriums für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz Baden-Württemberg.

Das könnte dich auch interessieren: