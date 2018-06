Festival Söflinger Blaurock begeistert die Fans

Ulm / Jenz Keller

Im Söflinger Meinloh-Forum begeistern nicht nur die Headliner Jupiter Jones. Auch das Wetter spielt beim Festival-Jubiläum prächtig mit.

Als damals im Don Bosco Jugendhaus die ersten Partys mit befreundeten Livebands veranstaltet wurden, ahnte noch niemand, dass sich daraus eines der wichtigen Open-Air-Festivals der Region entwickeln sollte. Nun feierte das Blaurock-Festival umsonst & draußen sein 20-jähriges Bestehen mit drei Tagen Live-Musik. Die Organisatoren ließen sich dabei nicht lumpen und stellten ein höchst attraktives Programm zusammen, das mit Jupiter Jones am Freitag und The New Roses am Samstag zwei Top-Headliner beinhaltete.

Aber auch wenn die Sponsoren mitzogen und das Team „seit 20 Jahren seriös wirtschaftet“, wie Alexander Karan aus dem Organisationsteam betont, hätte ein böse gestimmter Wettergott viel kaputt machen können. Doch an diesem Wochenende waren es drei fantastische Festivaltage. Am Donnerstag standen Shine On/More Black auf der Bühne. Zunächst erklangen in einem bereits gut gefüllten Meinloh-Forum die Sounds von Pink Floyd, danach rockten dieselben Musiker die größten Hits von Deep Purple. Dabei ging diese Band fast schon als „regionaler Act“ durch, denn neben Sänger Peter Christeleit trommelte der großartige Ulmer Drummer Harry Reischmann.

Bester Indie-Rock

Regional ging es am Freitag weiter. Zuerst heizten Mischa aus Biberach in bester Indie-Rock-Manier die Stimmung an. Dann trieb der in der Umbaupause einsetzende Regen zwar kurz die Menschen unter die riesigen Schirme, verzögerte das Konzert jedoch nur um wenige Minuten. Nach Pinski aus Köln mit verzerrter akustischer Gitarre, Heavy-Akkorden und Soli auf der siebensaitigen Gitarre kam mit Jupiter Jones der erste große Headliner auf die Bühne. Vielen war die Band nur durch die Hit-Single „Still“ bekannt, für die sie 2012 einen „Echo“ gewonnen hatten. An diesem Abend zeigten Jupiter Jones, dass sie durchaus mit ihrem gesamten Programm begeistern können – und vor allem mit ihrem großartigen, charismatischen Frontmann Sven Lauer, der singend auf einem Brett über die Köpfe des Publikums surfte. Ein Highlight! Schade, dass Jupiter Jones angekündigt haben, sich nach dieser Tour aufzulösen.

Auch der Samstag begann wieder regional. Bei Arrive lockte die markante Stimme von Frontmann André Thielcke schon am frühen Abend viele Fans vor die Bühne. Eine große Unbekannte war die slowenische Band Stray Train, die sich beim Blaurock aber als absoluter Geheimtipp entpuppte. Ihr erdiger Heavy-Blues-Rock ging in Bauch und Füße. Kein Wunder, dass sie im Juni zusammen mit den tourenden Scorpions auf der Bühne stehen werden. Den Abschluss und Höhepunkt des Festivals bildeten dann The New Roses um Sänger und Gitarrist Tim Opitz alias „immy Rough.

Sie spielten bereits beim Fanfest zum Champions-League-Finale 2015 in Berlin und steuerten auch einen Song zum deutschen Soundtrack der US-Fernsehserie „Sons of Anarchy“ bei. Im Oktober sind sie als erste deutsche Band Teil der legendären „Kiss Kruise VIII“-Tour. Am Samstag rockten sie die begeisterten Zuschauer auf der Blaurock-Bühne und bildeten damit einen würdigen Abschluss für eine außergewöhnlich gelungene Jubiläumsveranstaltung.