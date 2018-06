Kurzkritik Blaue Stunde im Ulmer Münster

Ulm / Burkhardt Schäfer

Um die Mittsommernacht, die Zeit der Sommersonnenwende, ranken sich unzählige Mythen und Legenden. Abends will es kaum dunkel werden, und wenn das Wetter mitspielt, lässt sich die „blaue Stunde“ intensiver kaum erleben als auf die Nacht zum 22. Juni. Wenn diese sagenumwobene Zeitspanne auch noch, wie am Donnerstag im Münster, von stimmungsvoller Musik umspielt wird, kann das mächtig unter die Haut gehen.

Jochen Anger (Klarinette) und Münster-Organist Friedemann Johannes Wieland hatten ein „Konzert zur blauen Stunde“ vorbereitet, und viele Zuhörer waren der Einladung gefolgt. Nicht nur die Kombination von Orgel und Klarinette hat Seltenheitswert. Auch die Stücke, die das Duo aufs Programm gesetzt hatte – unter anderem von Albert Ehrmann, Josef Gabriel Rheinberger und Helmut Eisel – bekommt man so gut wie nie zu hören. Aber wie man aus Shakespeares „A Midsummer Night’s Dream“ weiß, werden in der magischen Nacht die Normen außer Kraft gesetzt.

Kein Wunder also, dass die buchstäblich zauberhaften Töne, die Anger und Wieland ihren Instrumenten entlockten, auf viele Zuhörer eine geradezu hypnotische Wirkung ausübten. Was da bei den Klängen der „Meditation for Clarinet and Organ“ (Charles Callahan) oder Leon Boëllmanns „Élévation“ geschah, lässt sich mit Worten nur schwer beschreiben. Als Anger zum Ende hin mit einem – im Programmheft leider nicht näher bezeichnetem – Stück für Klarinette solo das weite Kirchenschiff flutete, spiegelte sich auf den Gesichtern der Zuhörer – viele von ihnen lauschten mit geschlossenen Augen – sichtbares Glücksempfinden.