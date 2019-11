Der „Black Friday“ ist Hintergrund der Black Price Days. Dieser Tag hat seine Herkunft in den USA und findet immer am Freitag nach Thanksgiving statt. Zwischenzeitlich gehört der Shopping-Freitag aber auch jedes Jahr in Deutschland dazu und bietet jedem Schnäppchen-Jäger das passende Angebot.

Der vierte Freitag im November ist bei vielen Menschen im Kalender angestrichen, da es die größte Rabattschlacht des Jahres ist. Überall wird mit dem „Black Friday“ geworben, dabei ist es heutzutage schon viel mehr. Oft strecken sich die Angebote der Händler über ein ganzes Wochenende oder sogar eine komplette Woche.

Beim größten Rabatt-Event des Jahres können die Kunden Rabatte im Handel genießen, doch die meisten Deals finden sich in den Online-Shops. Dort gibt es das ganze Wochenende lang hohe Rabatte und spezielle Sonderangebote für die Kunden. Viele nutzen diese stark reduzierten Preise aus, um schon die ersten Weihnachtseinkäufe zu erledigen.

Für Sparfüchse und Shopping-Fans sind der „Black Friday“ oder auch die Black Price Days also genau das Richtige. Die lokalen Geschäfte, wie auch der Online-Handel halten preiswerte Schnäppchen bereit. An diesem Wochenende kann man alles was das Herz begehrt, billiger einkaufen.

In der Glacis-Galerie gibt es an den Black Price Days satte Rabatte, online als auch vor Ort. Also Schnäppchenjäger aufgepasst: Ab dem 29. November um 0.00 Uhr können die super Angebote der Shops auf www.glacis-galerie.de/blackpricedays abgerufen werden.