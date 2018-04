Baustelle Südstadtbogen Bisher wurden keine weiteren Blindgänger gefunden

Neu-Ulm / swp

Auf der Baustelle des Südstadtbogens in der Neu-Ulmer Innenstadt laufen derzeit die Sondierungsarbeiten im Westbereich des Grundstücks.

Wie die Stadt Neu-Ulm in einer Pressemitteilung schreibt, werden nach der Anpassung des Sondierungskonzepts durch den Bauträger Realgrund vergangene Woche das Baufeld in insgesamt drei Abschnitte eingeteilt. Diese werden bis Ende Mai nacheinander auf Kampfmittel untersucht. Der rund 8.000 Quadratmeter große Westbereich wird derzeit als erster von drei Bereichen sondiert.

Bei der Sondierung hat die beauftragte Fachfirma drei auffällige Punkte entdeckt. Im direkten Umfeld der auffälligen Punkte wurden Splitter vorgefunden. Dies deutet nach Aussagen der Fachleute daraufhin, dass hier in der Vergangenheit Sprengkörper aufgeschlagen und auch detoniert sind. Die Öffnung der Punkte erfolgt am Donnerstagvormittag. Die Stadtverwaltung rechnet damit, dass am Nachmittag das Ergebnis der Öffnung vorliegen wird und die Öffentlichkeit entsprechend informiert werden kann.