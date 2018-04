Wetter Bis zu 30 Grad: Es wird sommerlich im Südwesten

Ulm / dpa/dna

Nichts wie raus: In den nächsten Tagen wird das Wetter herrlich: Sonnenschein pur und bis zu 30 Grad. Hier einige Tipps.

Die Meteorologen versprechen „Sonnenschein ohne Ende“: Von Mittwoch an werde das Hoch „Norbert“ für reichlich Sonne und mitunter fast schon sommerliche Temperaturen sorgen, kündigten die Meteorologen am Montag an. Schon am Dienstag sei vielfach ein Auflockern der Wolkendecke zu bemerken. Andernorts steigen die Höchstwerte auf 20, örtlich sogar auf 24 Grad. Perfektes Biergartenwetter: Eine Übersicht der Biergärten in Ulm und Umgebung finden Sie hier:

Ab Donnerstag sind 30 Grad möglich

Am Mittwoch heißt es dann bis mindestens Freitag: „Sonnenschein satt!“, so der Meteorologe Simon Trippler. Mit Höchstwerten von 22 bis 29 Grad heizt „Norbert“ den Menschen in Deutschland ordentlich ein, am Donnerstag und Freitag könne im Westen oder im äußersten Südwesten sogar die 30 Grad-Marke durchbrochen werden. Damit stünde der erste heiße Tag des Jahres bevor. Ideale Verhältnisse für eine Grillparty. Hier finden Sie eine Karte der öffentlichen Grillplätze in der Region.

Die Nächte allerdings bleiben weiterhin recht frisch und im einstelligen Temperaturbereich.

Möglicherweise schmerzhafte Begleiterscheinung der sonnigen Frühlingstage: Die Sonnenbrandgefahr steigt. Immerhin erreicht der Sonnenstand Mitte April schon eine Höhe wie etwa Ende August - die meisten Menschen allerdings haben jetzt im April eine noch ungebräunte Haut. Angesichts von fünf bis elf Stunden Sonnenschein allein am Dienstag seien Schutzmaßnahmen für die Haut daher angebracht, hieß es beim deutschen Wetterdienst.

Für alle Allergiker gilt: Obacht! Denn bei dem schönen Wetter sind auch die Blütenpollen in großer Zahl unterwegs.

Bei den sommerlichen Temperaturen steigt auch die Lust auf Eis. Auf unserer Übersichtkarte zeigen wir, wo es in Ulm und Neu-Ulm Eis zu kaufen gibt - und was die Kugel in diesem Jahr kostet.