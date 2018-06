Ulm Birgit Schäfer-Oelmayer tritt aus der Fraktion der Grünen Ulm aus

Ulm / swp

In einer Pressemitteilung erklärt Birgit Schäfer-Oelmayer von der Fraktion der Grünen Ulm, ihren Austritt aus der Partei Bündnis 90/Grüne Kreisverband Ulm. Nach Ihrer Auffassung sind Respekt und Akzeptanz ihrer politisch eingebrachten Tätigkeiten in der Grünen Fraktion Ulm und dem Kreisverband der Grünen Ulm verloren gegangen. Ein deutliches Signal für ihre Themen wurde ihr von der CDU-Fraktion signalisiert, was sie zu diesem Entschluss, aus der Grünen Partei auszutreten und in die CDU bewog.

Ihre Gemeinderatstätigkeit wird sie durch ihren Austritt nicht niederlegen, sondern weiter beibehalten. Da sie mit großer Leidenschaft kommunalpolitisch zum Besten der Menschen in ihrer Stadt arbeiten möchte und zum anderen, weil sie die Bürgerschaft zum wiederholten Male mit großem Rückhalt in das zentrale Gremium der Stadt Ulm, den Gemeinderat, geschickt hat.