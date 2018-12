Ulm / Christine Liebhardt

Der Flugsimulator Birdly ist bis zum Ende seiner Laufzeit am 5. Januar 2019 ausgebucht.

Es gibt also keine Tickets für Flüge über das historische Ulm mehr, teilt die Stadt mit. Wer einen Gutschein oder eine volle Vielfliegerkarte hat, kann diese allerdings noch einlösen. Eine Terminvereinbarung ist möglich per Mail an ulmstories@ulm.de oder Tel. (0731) 60 27 00 03. Den „Traum vom Fliegen“ hatte man sich seit dem Sommer 2017 in der Kramgasse erfüllen können.

