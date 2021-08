Für die neue Biotech-Produktion von Teva in Ulm stellt der Konzern mit Hauptsitz in Israel rund 100 Mitarbeiter ein. Das erklärte Christoph Stoller, Geschäftsführer der Teva Biotech GmbH, in einem Pressegespräch. Es sei nicht einfach gewesen, die Fachkräfte zu finden, es sei aber inzwischen ge...