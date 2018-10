Kommentar Konzert von Feine Sahne Fischfilet: Billiger Versuch

Ulm / jük

Das Roxy sollte AfD-Politikern Karten schenken, damit diese live Kunst in einer Demokratie erleben können, findet Jürgen Kanold.

Man darf der AfD nicht vorwerfen, dass sie den Tourneeplan der linken Punkband Feine Sahne Fischfilet ausgewertet und dabei den Auftrittsort Ulm entdeckt hat. Könnte nicht auch, was in Dessau am Bauhaus gelang, im Roxy funktionieren? Ein unliebsames Konzert verhindern, also Musiker mundtot machen, die dafür eintreten, „ihre Heimat nicht den geifernden Kleingeistern und Hetzern zu überlassen“? So rühmte das Jugendradio „Puls“ des Bayerischen Rundfunks die unerschrockene, gewiss radikale Gruppe aus Mecklenburg-Vorpommern.

Prominente wie Herbert Grönemeyer und Tote-Hosen-Sänger Campino haben sich ebenfalls für FSF eingesetzt: „Sie sind ein lebendes Beispiel dafür, dass man Haltung bewahren kann, auch wenn man sich in einem schwierigen Umfeld bewegt und die Zeiten härter werden.“

Vielen Dank also: an Oberbürgermeister Gunter Czisch und an das Roxy, dass sie diesen billigen Versuch der AfD durchkreuzen, die Kunstfreiheit auch in Ulm anzugreifen. Es nervt sowieso, dass ausgerechnet diese Partei, die sich in unserer Demokratie so benachteiligt und verfolgt fühlt und schnell mit dem Grundgesetz wedelt, Andersdenkenden permanent ihre Rechte nehmen will. Aber bitte mit Sahne: Das Roxy sollte AfD-Politikern ein paar Freikarten schenken, damit diese mal live Kunst in einer Demokratie erleben können.

