Eröffnung Bildungszentrum für Schornsteinfeger erweitert

Ulm / Christine Liebhardt

Wie wird ein Kachelofen richtig angeschlossen und betrieben? Wie bringt man Rauchmelder an? Wie funktioniert eine Lüftungsanlage? Und wie steht man sicher auf der Leiter? All diese Dinge lernen angehende Schornsteinfeger ab sofort im erweiterten Bildungszentrum ihrer Innung auf dem Kuhberg. Denn der Beruf hat sich gewandelt, es gibt viele neue Ausbildungsinhalte. Am heutigen Freitag werden die neuen Theorie- und Praxisräume eingeweiht – rechtzeitig zum Verbandstag der Landesinnung, der am Samstag ebenfalls in Ulm stattfindet.

Zwar ist die Werkstatt noch nicht eingerichtet, das Lager ist leer, und auch an Mobiliar ist noch nicht alles da. Der Unterricht hat allerdings schon vor zwei Wochen begonnen. „In Zeiten der Energiewende werden die klassischen Tätigkeiten des Schornsteinfegers abnehmen“, sagte Innungspräsident Stefan Eisele bei einem Pressegespräch. Es gebe immer weniger Neubauten mit Feuerstätten, und auch im Bestand würden es immer weniger.

Das Handwerk muss sich also neu aufstellen, „wenn es nicht in der Versenkung verschwinden will“. Die Kaminkehrer erschließen sich deshalb neue Tätigkeitsfelder: Sie machen Energieberatungen, erstellen Sanierungsfahrpläne, warten Gebäudelüftungen und kümmern sich um den Brandschutz auch abseits vom Kamin.

2,2 Millionen als Investition

„Theoretisch schulen ist schlecht“, findet Eisele. „Manchmal muss man etwas begreifen.“ Und zwar im Wortsinn: Im neuen Bildungszentrum können die Auszubildenden Lüftungsanlagen ebenso aufbauen wie Wände mit Wärmedämmung, an denen sie dann den Energieabfluss messen.

Rund 2,2 Millionen Euro hat die Erweiterung gekostet, 70 Prozent wurden jeweils zur Hälfte von Bund und Land gefördert. In der überbetrieblichen Ausbildung können jetzt in drei Gruppen bis zu 36 Azubis parallel geschult werden. Im angeschlossenen Internat gibt es 132 Plätze – denn der Berufsschulunterricht für ganz Baden-Württemberg findet weiter in der Ferdinand-von-Steinbeis-Schule statt.

Zwischen 65 und 70 Auszubildende gibt es derzeit pro Jahrgang in Baden-Württemberg. „Mit den Zahlen kann man im Vergleich zum Handwerk zufrieden sein“, sagt Eisele. Aber: „Unser Bedarf ist höher.“ 80 bis 90 Azubis könnten es schon sein. „Wir müssen uns stärker bemühen.“ Inzwischen sind etwa zehn Prozent pro Jahrgang Frauen – Tendenz steigend. Denn der Beruf habe sich in den letzten 40 Jahren massiv gewandelt, sagt Eisele: weg vom körperlichen Einsatz hin zu deutlich mehr Mess- und Prüfungstätigkeiten.