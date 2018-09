Hörspiel Bilder im Kopf

Ulm / Cosima Kammel

Frieda Paris ist Lyrikerin. Doch vor gut einem Jahr begann die gebürtige Ulmerin, die eigentlich ­Friederike Schempp heißt, einen Text für ein Hörspiel. „Ruhepuls, Rom“ ist inzwischen fertig und wird Ende Oktober auf Deutschlandfunk Kultur zu hören sein. „In Zeiten der Bilder bringt das Radio die Menschen auf besondere Weise zusammen. Es erdet“, sagt die 31-Jährige.

Nach ihrem Abitur im Jahr 2006 an der Heimschule Kloster Wald interessierte sich Friederike Schempp fürs Schauspiel und hospitierte am Theater Ulm. Schließlich landete sie aber im geschichtsträchtigen Wien, wo sie Theater-, Film- und Medienwissenschaften studierte. Inzwischen macht die Lyrikerin, die sich schon immer nebenher mit Prosa beschäftigt hat, bereits ihren zweiten Bachelor, und zwar in Sprachkunst, einem Studiengang, der sich gänzlich dem kreativen Schreiben widmet.

Wien ist für sie „ein guter Ort zum Schreiben“. Denn alles, was sie schreibe, entstehe aus Beobachtungen, Sätzen und Tönen, die sie sammelt und an denen es in einer solchen Stadt natürlich nicht mangelt. „Ich bleibe da stehen, wo andere weitergehen.“

Ihre Werke, die sie unter anderem in Magazinen und auf Blogs veröffentlicht, entstehen nicht aus einzelnen, sondern aus einer Vielzahl von Eindrücken, die sich nach und nach wie ein Mosaik zusammenfügen.

Stimmen im Raum

Bereits vor zwei Jahren begann sie, sich im Rahmen eines Sounddesign-Projektes mit Hörspiel zu beschäftigen und schrieb ihr erstes Kurzhörstück. Sie vertiefte sich in die Materie und machte Praktika bei Radiosendern, „um den Ort der Entstehung dieser Werke kennenzulernen“. Fasziniert von der Möglichkeit, nur mit Worten und dem Klang der Stimmen Bilder im Kopf des Zuhörers entstehen zu lassen, schrieb sie schließlich ihr eigenes Hörspiel.

„Ruhepuls, Rom“ ist ein knapp 50-minütiges Werk, das Frieda Paris als poetisch und gleichzeitig experimentell beschreibt. Auf verschiedenen Zeit-Ebenen spielt sie mit den Verhältnissen von Figuren im Raum, vergleichbar mit der so genannten Proxemik im Theater.

Am Anfang ihrer Geschichte trennen sich eine Frau und ein Mann auf einem Hügel in Rom: „Sie“ und „Er“, der Erzähler. Was ihrem Auseinandergehen folgt, sind „Momente größter Offenheit, in denen sie sich den Raum, der ihnen genommen wurde, neu erschließen“.

Das Mosaik verschiedener Begebenheiten, die die 31-Jährige teilweise persönlich mit der Geschichte verbinden, entwickelt sich zu einer ungewöhnlichen Erzählung, deren Ebenen und Protagonisten der Zuhörer erst mit der Zeit erfasst. Während „Sie“ nach der Trennung auf P.S. trifft, den älteren Padre Squirrel, der an diesem römischen Hügel die Eichhörnchen füttert, erinnern Rückblenden an das Café, in dem sich das Paar kennengelernt hatte und an dessen Wand ein Blatt hängt, das sanft schwingt und so den Ruhepuls der Geschichte vorgibt. Dieses Café gibt es übrigens wirklich, allerdings in Wien.

Durch die Montage von Details wie diesen, die real vielleicht nicht kombinierbar wären, spielt die Hörspiel-Autorin mit den Erwartungen der Zuhörer und gleichzeitig mit der Realität selbst.

Mit Regisseurin Anouschka Trocker vom Deutschlandfunk Kultur, die Schempp noch vor der Fertigstellung des Manuskripts für die Realisierung gewinnen konnte, kamen Schauspieler und Dramaturgie hinzu. So wurde der Text weiterentwickelt und bis hin zu Tonaufnahmen, die extra in Rom stattfanden, vollendet.

Und schließlich ließen die ­Figuren, die mit ihr gewachsen waren und sie bis zur Fertigstellung des Hörspiels beschäftigt hatten, Frieda Paris wieder ruhig schlafen.