Eine Bibliothek verleiht Bücher: Das war Jahrzehnte so, in Ulm sogar Jahrhunderte, aber stimmt schon länger nicht mehr. Seit den 80ern sind immer mehr andere Medien hinzugekommen, „Werkzeuge zum Erkenntnisgewinn“, wie der Ulmer Bibliotheksdirektor Martin Szlatki sie nennt. In seinem Haus komme...