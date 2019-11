Am Abend nach Hause kommen und sofort den lästigen und unbequemen BH ausziehen. Kommt Dir das bekannt vor? Doch meistens liegt es gar nicht daran dass ein BH allgemein unbequem ist, sondern viel mehr am Falschen. Es ist tatsächlich so, dass immer noch über 80 % der Frauen eine falsche Größe tragen. Bei über 200 verschiedenen Größen die es gibt, ist das allerdings auch nicht so verwunderlich. Und wenn man mal die richtige Größe gefunden hat, heißt dass noch lange nicht, dass diese immer passt. Unser Körper verändert sich ständig, jede Firma schneidet unterschiedlich, daher ist es ganz wichtig regelmäßig zu einem Bra-Fitting zu gehen. Bettina Reichhart von Secrets-Dessous bietet genau solche Passformberatungen an. Möchtest auch Du endlich mal einen BH der nicht drückt und zwickt, schön aussieht und dennoch perfekt hält? Dann solltest du unbedingt im Secrets am Kornhausplatz vorbeischauen und Dir ein Bra-Fitting gönnen. Dabei wirst du genau vermessen und anschließend ausführlich beraten welcher Schnitt, welche Marke am besten zu Dir und Deinen Wünschen passt. Diese Beratung ist für Dich kostenlos, du bezahlst lediglich für Deinen Traum-BH. Und dieser muss nicht mal teuer sein, schon ab 39 Euro gibt es Modelle die eine sehr gute Passform haben und auch nach einigen Waschgängen noch genauso sitzen wie am ersten Tag.

Hast Du Lust Dich in deiner Unterwäsche richtig wohl zu fühlen? Dann komm ins Secrets, du wirst überrascht sein, wie bequem ein BH sein kann. Du kannst Dich jederzeit zu den Öffnungszeiten beraten lassen, oder es gibt sogar die Möglichkeit einen individuellen Termin außerhalb der Öffnungszeiten zu vereinbaren.

Du hast eine liebe Freundin, Schwester oder Mutter die unbedingt mal einen gut sitzenden BH haben sollte? Dann ist ein Gutschein für eine individuelle Passformberatung inklusiver schöner Wäsche doch das perfekte Weihnachtsgeschenk. Ihr könnt zusammen einen Termin vereinbaren und ganz in Ruhe schöne Unterwäsche aussuchen.

Für mehr Informationen besuche die Homepage: www.secrets-dessous.de

Oder gleich online einen Gutschein bestellen: www.gurado.de/secrets-gutschein/