Das Gebäude wirkt wie ausgestorben: Die Rollladen der meisten Fenster sind heruntergelassen, auch tagsüber. Und wer in der Dunkelheit an dem großen Haus an der Ecke der Beyerstraße vorbeigeht, der sieht nur vereinzelt Licht. Binnen eines Jahres sind 46 von 51 Bewohnerinnen ausgezogen. Von den...