Linie 2 Beyerstraße am Montag und Dienstag gesperrt

Ulm / cl

Die Bauarbeiten für die Straßenbahnlinie 2 steuern auf die Zielgerade zu. Damit die Kreuzung Wagnerstraße/Beyerstraße mit der Ampel in Betrieb genommen werden kann, wird in der Beyerstraße zwischen Wagner- und Stephanstraße der endgültige Asphalt eingebaut. Das geschieht am Montag, 16. und Dienstag, 17. Oktober tagsüber. In dieser Zeit ist die Beyerstraße in diesem Bereich voll gesperrt. Eine Zufahrt ist nur über die Wörthstraße möglich. Anschließend werden noch die Markierungen aufgebracht. In der unteren Römerstraße werden am Donnerstag, 18. und Freitag, 19. Oktober die Parkplätze und Radschutzstreifen markiert. Zudem sind dort noch Arbeiten an den Schienenfugen erforderlich. Die Parkplätze in der unteren Römerstraße werden in diesem Zeitraum gesperrt. Ersatzstellplätze gibt es in der Haßlerstraße.