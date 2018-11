Neubau Beurer investiert am Standort Ulm

Seit der Gründung am selben Platz

Historie Bereits seit der Gründung des Betriebs von Käthe und Eugen Beurer im Jahr 1919 hat das Unternehmen seinen Sitz in Söflingen. Inzwischen beschäftigt das Familienunternehmen, das sich auf Gesundheitsartikel wie Blutdruckmessgeräte oder etwa Heizdecken spezialisiert hat, rund 1000 Mitarbeiter, davon 270 in Ulm und 100 in Uttenweiler im Landkreis Biberach. 2019 plant Beurer neue Standorte in der Schweiz und in Polen.

Beschwerde Bei den Bauarbeiten wurde auf dem Gelände auch ein Baum gefällt, was der Architektin und Grünen-Stadträtin Annette Weinreich missfällt. Sie appelliert an die Verantwortlichen, so viel Grün wie möglich zu erhalten.