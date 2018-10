Verkehrskontrolle Betrunkener Fahrer rammt Polizeiauto

Neu-Ulm / swp

Ein 26-jähriger Autofahrer wollte am Samstag gegen 3.20 Uhr in der Lilienthalstraße zwar dem Schild „Stop Polizei“ Folge leisten, dabei ging aber einiges schief. Der Mann versuchte sein Auto in einer Hofeinfahrt zu parken und fuhr dabei rückwärts gegen die Front des hinter ihm stehenden Streifenwagens. Bei der Überprüfung des 26-Jährigen stellten die Polizisten schnell die Ursache fest: Der Fahrer roch deutlich nach Alkohol. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von fast drei Promille, weshalb dem Mann Blut entnommen und der Führerschein sichergestellt wurde. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand, der Gesamtschaden beträgt rund 1500 Euro.