Die Betrugsmasche, bei der sich Anrufer am Telefon als Polizisten oder andere Amtspersonen ausgeben und Geld erschwindeln wollen, nimmt immer neue Züge an. Am Montagvormittag bekam ein Mann am Eselsberg einen Anruf einer Frau, die sich als Mitarbeiterin eines Unternehmens für Zahlungskarten ausga...