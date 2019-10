Erneut geben sich in Ulm am Telefon Betrüger als Polizisten aus und versuchen so an Geld zu kommen. Im Fokus der „falschen Polizeibeamten“ stehen Senioren. Die Polizei Ulm warnte am Mittwoch ausdrücklich vor dieser Betrugsmasche, die Fälle hätten sich in letzter Zeit wieder gehäuft

So wurde am Dienstag ein älterer Mann um sein Erspartes gebracht. Er wurde dazu aufgefordert, aus Sicherheitsgründen Wertsachen aus seinem Bankschließfach zu räumen und diese an die vermeintlichen Beamten zu übergeben.

Rund 50 ähnliche Fälle gab es in letzter Zeit. Im gesamten Alb-Donaukreis, im Landkreis Biberach und in Geislingen erhielten Senioren Anrufe der Betrüger. Die meisten fielen allerdings nicht auf die Masche herein.

Die Polizei gibt Tipps, wie man sich vor den Betrügern schützen kann.

Tipps gegen „falsche Polizisten“

Keine finanziellen Verhältnisse preisgeben! Die Polizei fragt am Telefon nicht nach Wertsachen, ohne zuvor Anzeige zu erstatten.

Vornamen eventuell verschweigen oder löschen lassen. Senioren werden am häufigsten Opfer und viele Betrüger ziehen aus dem Vornamen Rückschlüsse auf das Alter.

Ruhe bewahren und nicht auf Forderungen eingehen.

Polizeidienststelle oder 110 anrufen. Niemals die Rückruftaste verwenden.

Angezeigte Telefonnummer notieren.

Einprägen der Stimme des Anrufers oder anderer Besonderheiten.

Strafanzeige bei der Polizei erstatten, falls ein Betrug vorliegt.

Das könnte dich auch interessieren: