Event Betriebssport mal anders

Wichtiges zum DEE-AOK-Firmenlauf in Stichworten

Der 4. DEE-AOK-Firmenlauf startet am 21. Juni um 19 Uhr in der Ratiopharm-Arena. Die Strecke über 7 Kilometer verläuft am Illerkanal entlang und durch den Silberwald zurück. Die Anmeldefrist ist vorbei, aber am 21. Juni ab 17 Uhr kann man sich im Arena-Foyer nachmelden.

Wertungen Dieses Jahr gibt es neben der Wertung für die schnellsten Einzelstarter und für die größten Laufteams neue Sonderwertungen. Gesucht werden die schnellsten Geschäftsführer/-innen, Azubis, Buchhalter/-innen, Hausmeister/-innen, Team-Kapitän/-innen und Sekretäre/-innen.

Start in Blöcken Gestartet wird in der Arena-Mitte in mehreren Blöcken. Der erste ist für Läufer reserviert, die die 7-km-Strecke in 28 Minuten oder schneller absolvieren. Danach gibt es vier weitere Blöcke. Es ist egal, wer in welchem Block loslegt, da die Zeitmessung nach Nettozeiten (die individuelle Laufzeit beginnt am Startbogen) gewertet wird. Firmen und Gruppen können sich vorher sammeln, um dann gemeinsam in ihren Block zu gehen. Der Zugang in den Startbereich erfolgt über die Stehplatz-Tribüne in der Arena.

Verpflegung Nach dem Lauf gibt’s im Zielbereich Freigetränke von Dietenbronner und Gold Ochsen und Nüsse von Seeberger.

Umziehen und duschen ist in den Umkleiden und Duschen möglich.

Gepäckaufbewahrung Die Sportler können ihr Gepäck in verschließbaren Taschen oder Beuteln vor dem Start in der Arena abgeben und nach dem Lauf wieder abholen. Der Veranstalter übernimmt keine Haftung.

Parken Der P1-Parkplatz bei der Arena steht den Teilnehmern zur Verfügung. Die Zu- und Ausfahrt über die Europastraße ist während der Veranstaltung frei. Die Zufahrt zur Tiefgarage für Sponsoren ist bis 18.30 Uhr möglich. Die Ausfahrt wieder ab 20.15 Uhr. Firmen, die Teamzelte geordert haben, können mit dem Auto direkt vor die Halle fahren.

Sperrungen und Umleitungen Folgende Straßen in Neu-Ulm können am 21. Juni zwischen 18.45 Uhr und 19.45 Uhr mit Autos nicht erreicht und verlassen werden: Albert-Schweitzer-Straße, Humboldtstraße, Robert-Koch-Straße, Steinadlerweg, Ulmer Ried und Drosselweg. Zwischen 19 Uhr und 20.15 Uhr: Am Muthenhölzle.

Alle Anwohner, die in dieser Zeit mobil sein müssen, werden gebeten, außerhalb der gesperrten Bereiche zu parken.