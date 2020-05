Ganz ehrlich: Die Situation ist bescheiden. In meinem Beruf kommt es auf Kontakte an, ich mache Vertrauensarbeit – und das lässt sich übers Telefon nur allein schwer bewerkstelligen.“ Susanne Hirschberger ist die neue katholische Betriebsseelsorgerin in Ulm und hat ihre Tätigkeit am 1. Ap...