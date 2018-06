Regionale Wirtschaft Betriebe blicken positiv in Zukunft

Ulm / swp

Das Stimmungshoch der regionalen Wirtschaft hält an. Am Arbeitsmarkt zeichnet sich ein Beschäftigungsrekord ab.

Der Aufschwung in der IHK-Region Ulm hält weiter an. „Das Stimmungshoch geht in die nächste Runde“, fasst IHK-Präsident Peter Kulitz das Ergebnis der aktuellen Konjunkturumfrage in Ulm, Alb-Donau und Biberach zusammen. Die Umsatzzahlen entwickelten sich nach wie vor positiv. Bei rund zwei Dritteln der Unternehmen liefen die Geschäfte derzeit gut. Das Gros der Betriebe blickt positiv in die Zukunft. Ein wesentlicher Impuls geht demnach vom Auslandsgeschäft aus: Die regionale Wirtschaft profitiere durch ihre Exportorientierung vom Aufschwung der Weltwirtschaft. Hinzu kommt eine seit langer Zeit sehr solide Binnenwirtschaft.

Weiter Vollbeschäftigung

Insbesondere stärkt aus Sicht der IHK die gute Lage auf dem Arbeitsmarkt die Kaufkraft der Verbraucher: Mit einer Arbeitslosenquote von 2,3 Prozent im Mai herrsche weiterhin Vollbeschäftigung. Da fast neun von zehn Betrieben ihren Personalbestand weiter ausbauen oder zumindest halten wollen, steure die Region somit auf den nächsten Beschäftigungsrekord zu. Die Kehrseite der Entwicklung ist ein zunehmender Fachkräftemangel.

Die gute Stimmung in der regionalen Industrie hält an. Eine starke Nachfrage aus dem In- und Ausland führt zu steigenden Umsätzen und einer hohen Kapazitätsauslastung. Die Industrie ist und bleibt damit die treibende Kraft der gesamtwirtschaftlichen Expansion – und dies dürfte auch so bleiben. Denn die Auftragsbücher sind gut gefüllt.

Im Einzelhandel sei die Stimmung nicht so florierend. Grund ist eine geringere Umsatzdynamik: Nicht alle Warensegmente werden verstärkt nachgefragt, zudem sichert sich der Onlinehandel zunehmend Marktanteile. Die Bereitschaft zu investieren nimmt dennoch zu. Vor allem gewinnen Digitalisierungsvorhaben mehr und mehr an Bedeutung.

In der Dienstleistungsbranche erreichen Umsätze und Erträge weiter ein hohes Niveau. Sechs von zehn Serviceunternehmen beurteilen ihre derzeitige Geschäftslage als gut. Viele wollen weiter investieren und ihre Personaldecke ausbauen. Das Konjunkturhoch ist in nahezu allen Servicesparten spürbar. Besonders profitieren unternehmensnahe Dienstleister und das Verkehrsgewerbe. Unter den Hotel- und Gaststättenbesitzern fällt die Lageeinschätzung deutlich gemischter aus. Bei den Banken wird die Situation überwiegend als befriedigend bezeichnet.