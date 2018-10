Citytor Betreiber für neues Hotel am Hauptbahnhof steht fest

Ulm / Frank König

Im geplanten Neubau am Bahnhofplatz 7 gegenüber dem Ulmer Hauptbahnhof wird ein „Me and all“-Hotel einziehen. Dies haben Sedelhöfe-Investor DC und die Düsseldorfer Lindner-Gruppe jetzt auf der Expo Real in München verkündet. Das Boutique-Hotel mit 141 Zimmern soll sich vor allem an ein jüngeres Publikum und Business-Gäste richten: mit der Bar auf der Dachterrasse im achten Stock als Besonderheit. Vorstandsmitglied Otto Lindner sagte, man wolle im dritten Hotel dieses Formats nach Düsseldorf und Mainz wechselnde Events bieten, die außer den Hotelgästen auch lokales Ausgeh-Publikum in Ulm anziehen.

Starker Wirtschaftsstandort

Der Standort sei vor allem wegen der neuen ICE-Strecke nach Stuttgart, aber auch mit Blick auf die starke regionale Wirtschaft und Firmen wie Ratiopharm, Iveco Magirus, Drogerie Müller und Liqui Moly interessant, heißt es in einer nach Unterzeichnung des über 20 Jahre laufenden Pachtvertrags veröffentlichten Mitteilung.

Otto Lindner sieht große Perspektiven für das neue Hotel: „Das wird der Hotspot der Stadt.“ Es gehe darum, auch mit Hilfe von „local heroes“, also örtlichen Kulturschaffenden, eine lebendige Atmosphäre im Haus zu schaffen, in dem alle zwei bis drei Tage spezielle Aktionen über die Bühne gehen sollen. Dieser Ansatz habe sich in Mainz bewährt. Man wolle im Vorfeld der Eröffnung schon Kooperationen mit entsprechenden Institutionen ausloten. Die Eröffnung ist dann für Mitte 2020 geplant – kurz nach den Sedelhöfen, die im Frühjahr aufmachen wollen. In der siebten Etage des Hotels soll außerdem Etage ein großer Fitnessbereich entstehen, der ebenfalls einen Blick über die City bietet.

Das Grundstück für das neue Hotel am Eingang zur Bahnhofstraße, auf dem im September die Grundsteinlegung für die Sedelhöfe lief, umfasst 770 Quadratmeter. Die Architektur stammt vom Ulmer Büro Mühlich Fink. Im Erdgeschoss sind zusätzlich kleinere Handelsflächen vorgesehen.

Wer wird Ankermieter?

Sedelhöfe-Investor DC hat das lange Zeit im Weg stehende Altgebäude am Bahnhofplatz 7 im Sommer 2017 erworben und in das nun entstehende City-Tor mit einbeziehen. Der Abriss ging in den Sommerferien über die Bühne. Zu neuen Mietern für die Sedelhöfe wollte sich DC-Chef Lothar Schubert nicht äußern. Bisher stehen Edeka und DM fest, die bereits ein Drittel der 18 000 Quadratmeter Handelsflächen in Anspruch nehmen. Außerdem gibt es einen dritten Mieter, den Schubert bei der Grundsteinlegung aber noch nicht nennen wollte. Ankermieter aus der Modebranche wie beispielsweise H & M oder Zara stehen freilich noch aus. In den Sedelhöfen kehrt auch Mc Donald’s an seinen früheren Standort zurück, zudem entstehen zwei weitere Restaurants. Dazu kommen Büros und 112 Mietwohnungen.

Dachterrasse als Attraktion

Mit Blick auf den Bahnhofplatz 7 betont Schubert in der Mitteilung: „Uns war es wichtig, ein Konzept nach Ulm zu holen, das es zum einen noch nicht an diesem Standort gibt und zum anderen die Bedürfnisse verschiedener Zielgruppen abdeckt“. Diese Gruppen reichten „vom Ulmer, der auf der Dachterrasse den Blick über die Stadt genießen kann, über den Berufspendler, der die direkte Anbindung zum Hauptbahnhof sucht, bis hin zu den Besuchern, die den kurzen Weg zum Münster präferieren.“ Vor allem die Rooftop-Bar des Hotels solle eine weitere Attraktion in der Ulmer City werden.

Investition 250 Millionen

Mit DC Developments und DC Values investiert Schubert 250 Millionen Euro in das Gesamtprojekt, davon für den Bahnhofplatz 7 allein 45 Millionen.