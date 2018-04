Bildung Besucher blicken in Backstube

Foto: RAZ

Ein vielseitiges Programm hatten die Schüler am Regionalen Ausbildungszentrum (RAZ) mit ihren Lehrern und Ausbildern für den Tag der offenen Tür zusammengestellt. Das Motto in der Schillerstraße und in Kooperation mit der Max-Gutknecht-Schule lautete „Spuren hinterlassen“. So wurden die zahlreichen Besucher mit Fußspuren auf Papier durch die Einrichtung für Bildung und Teilhabe geführt. Es gab Mitmach-Aktionen und Infos über Lehrberufe und Bildungsangebote für Jugendliche mit Förderbedarf. Damit verbunden war ein Blick hinter die Kulissen der Backstube, wo leckere Brezeln entstanden. Es gab eine Metzger-Theke, Hauswirtschaft-Azubis waren ebenfalls im Einsatz.