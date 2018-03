Theater Beste Unterhaltung: „Der Tatortreiniger“ im Alten Theater

Ein Mord / Otfried Käppeler

Ein Mord geschieht. Überall Blut. Und wer macht sauber? Seit Heiko „Schotty“ Schotte als Tatort­reiniger wissen wir das. Doch Schotty kann nicht nur gut reinigen, er ist auf naive Weise cool und löst manchen Mordfall, was wiederum keinen interessiert. Die Junge Ulmer Bühne hat die preisgekrönte TV-Serie „Der Tatortreiniger“ des NDR zu einem Live-Hörspiel umgearbeitet. Nach dem ersten Erfolg hatten nun zwei weitere Folgen im Alten Theater Premiere. Dafür quasi das Genre zu wechseln, ist ein geschickter Kniff, um im Vergleich mit Bjarne Mädel, der als Schotty in der TV-Serie Kultstatus erlangt hat, zu bestehen.

Die Inszenierung als Live-Hörspiel hat Vorteile und Stärken. In „Der Fluch“ kommt Schotty in ein altes Schloss. Die Geräusche bekommen hier eine eigene bildlich-akustische Qualität. Zudem darf in dem Schloss nur in Reimen gesprochen werden, wobei Schotty und der Schlossherr zur Höchstform auflaufen. Ernst ­Jandl hätte seine Freude gehabt an den so sinnfreien wie sinntiefen Stab- und Paarreimen. Es ist großartig, was Sina Baajour, Markus Hummel und Sven Wisser bieten.

Sowieso war der Abend beste Unterhaltung, mit bisweilen trocken-skurrilen Pointen und pfiffigen Ideen. Mit „Die Challenge“ begann ein Drama – zumindest für Gina Hötzinger als naive, dumme Y-Promi-Frau, die kein Klischee auslässt. Sie hat ein TV-Team zum Interview in ihre Wohnung eingeladen, wo ihr Freund ermordet wurde – inmitten all des Blutes. Doch Schotty hat bereits gereinigt, das Interview, mit dem Gina ihre neue CD promoten will, findet trotzdem statt. In dessen Verlauf zeigt das TV-Team immer mehr Interesse am Tatortreiniger. Schotty meistert die Anforderung lässig, doch auf die Frage nach seinen schlimmsten Erlebnissen kann von ihm nur eine Antwort kommen: „Das war das HSV-Halbfinale“.

Info Vorstellungen im Alten Theater am 13. April und 18. Mai um 20 Uhr. Am 27. April, 19 Uhr: „1. Ulmer Tatortreiniger-Marathon“ mit allen bisher gespielten vier Folgen.