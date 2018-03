Kommentar Evakuierung: Besonnen und ruhig

Neu-Ulm / swp

Die Evakuierung ging ruhig und besonnen über die Bühne – vor allem, weil die Aktion gut vorbereitet war, sagt Hans-Uli Mayer

Viele Dinge erscheinen heutzutage ganz selbstverständlich. Dass sie es nicht sind, hat man auch dieses Wochenende wieder nicht gesehen, dabei haben hunderte ehrenamtliche Helfer der Hilfs- und Rettungsdienste einen wesentlichen Anteil daran, dass die Evakuierung und die Bombenentschärfung so reibungslos über die Bühne gegangen ist. Planung und Durchführung vonseiten der Stadt und der Polizei waren hochprofessionell, wofür es viel Lob von den betroffenen Menschen gab.

Diese Anerkennung fällt umso größer aus, als es sich nicht um eine von langer Hand geplante Aktion handelte. Erst am Donnerstag wurde das 500-Kilo-Monster in der Baugrube gefunden. Und erst am Donnerstag waren die Vorbereitungen angelaufen für die größte Evakuierung in der jüngeren Geschichte Neu-Ulms mit betroffenen 12.600 Menschen. Und dennoch fühlten die sich rundweg gut informiert.

Stadt und Polizei hatten Vorkehrungen getroffen, die „Obdachlosen“ in der Hochschule und der Weststadtschule unterzubringen, wovon gar nicht so viele Gebrauch gemacht haben, weil sie Ausflüge oder Verwandtschaftsbesuche vorzogen. Das Lob gilt auch den Menschen selber, die besonnen und ruhig auf die Lage reagiert haben, was in einer ansonsten nahezu hysterischen Zeit sehr wohltuend ist.