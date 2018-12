Adventskonzert Besinnliches in der Pauluskirche

Besinnliches in der Pauluskirche

Ulm / Foto: Oliver Schulz

Die Musiker des Heeresmusikkorps Ulm und die jungen, singenden Ulmer Spatzen haben bei ihrem Benefiz-Adventskonzert am Donnerstag in der Pauluskirche eine feine, besinnliche Stimmung vermittelt – trotz der Mahnwache von Friedensaktivisten vor der Tür. Zunächst traten Orchester und Chor separat auf, verbunden durch besinnliche Texte. Schließ­lich ließen alle Mitwirkenden gemeinsam den Kirchenraum erklingen. Es sei schwer, gemeinsame Literatur zu finden, hieß es dazu. Bis auf wenige Stücke wurde deshalb alles speziell hierfür arrangiert. Der Erlös aus den Spenden geht an die Drachenkinder, die Soldaten- und Tumorhilfe, die Donau-Iller-Werkstätten sowie den Kinder- und Jugendchor der Ulmer Spatzen.