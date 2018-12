Weihnachtsmarkt Beschicker zufrieden mit Weihnachtsmarkt

Ulm / swp

Auch nach der zweiten Weihnachtsmarktwoche zeigen sich Beschicker und Händler allgemein zufrieden. „Wind und Regen haben offensichtlich der Begeisterung für den Markt keinen Abbruch getan“, stellte Jürgen Eilts von der Ulm Messe, die den Weihnachtsmarkt organisiert, fest. Vor allem in den frühen Abendstunden sei der Markt beliebter Treffpunkt für die Ulmer.

Während es ab Samstagmittag „richtig voll“ gewesen sei, sei der Sonntag aber wegen des ungemütlichen Wetters hinter den Erwartungen zurück geblieben. Die Nachfrage nach hochwertigen und ausgefallen Produkten habe sich auch in der zweiten Woche fortgesetzt. Auch die Vielfalt an Speisen und Getränken findet bei Besuchern aus Ulm und der Region sowie bei den vielen Reisegruppen regen Zuspruch.

Unter den Gruppen dominierten in der vergangenen Woche wieder Schweizer und Italiener. Zunehmend beliebter wird der Weihnachtsmarkt für Touristen aus Asien. Von den ausländischen Gästen profitiert auch der Innenstadthandel.

Nach Auskunft des Ulmer City Marketings war die Frequenz am zweiten Adventswochenende sehr gut. Auch der City-Gutschein Ulm/Neu-Ulm verkaufe sich gut. Momentan gibt es zu jedem verkauften Gutschein eine Ding-Gruppentageskarte. Die Aktion läuft, so lange der Vorrat reicht. „Insgesamt verschenken wir 20 000 Gruppen-Tageskarten“, sagt Citymanager Henning Krone. Gut angenommen werde die „Gepäckaufbewahrung“, die die City in ihrem Weihnachtsmarktstand mit der Nummer 90 anbietet. „Wir hoffen, dass das Wetter in den kommenden Wochen etwas besser wird“, resümiert Krone.

Gut gefüllt waren am Wochenende auch Busse und Bahnen, wobei erstmals die neue Straßenbahnlinie 2 zum Einsatz kam, mit der viele Menschen fuhren. Nach den bisherigen Einschätzungen geht man bei den Verkehrsbetrieben davon aus, dass die Zahlen der Vorjahre leicht überschritten werden: 2015 haben die SWU durchschnittlich pro Adventssamstag knapp 65 000 Fahrgäste befördert, 2016 und 2017 (mit Gratisangebot an den Adventssamstagen) etwa 75 000 Fahrgäste. In diesem Jahr werde voraussichtlich die 80 000er-Marke überschritten.

Aus Sicht der Polizei verlief die vergangene Woche in Bezug auf den Weihnachtsmarkt recht ruhig. Dennoch wurden zwei Taschendiebstähle angezeigt. Die Polizei bittet deshalb, die Warnungen vor Taschendieben ernst zu nehmen und Wertsachen nicht in die äußeren Jackentaschen oder Umhängetaschen zu stecken, sondern in die Innentaschen oder anderweitig nah am Körper zu tragen