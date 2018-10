Geigenbauer Bernhard Gerstner sucht den warmen Klang

Ulm / Cosima Kammel

Seit 30 Jahren tut Bernhard Gerstner in seiner Ulmer Geigenbauwerkstatt das, was seiner Meinung nach einen guten Geigenbauer ausmacht: Instrumente bauen – rund 180 Geigen, Bratschen und Celli sind es mittlerweile –, und das mit erkennbarem Stil. Die individuellen Arbeitstechniken entwickeln sich, indem man viel baut, erklärt der gebürtige Überlinger. Erst eine gewisse Routine lasse die Herstellung des Instruments zu einem flüssigen Prozess werden. Also baut Gerstner etwa sechs pro Jahr. Dazu repariert er Instrumente wie Bögen und verkauft Zubehör.

Schon als Kind spielte er Geige und interessierte sich fürs Material Holz. Vom örtlichen Geigenbauer fasziniert, entschloss er sich zur Ausbildung an der renommierten Musikinstrumentenbau-Schule Mittenwald. Ein Jahr nach der Meisterprüfung 1987 in Düsseldorf zog er nach Ulm, wo er im Jahr darauf eine Werkstatt in der Bockgasse eröffnete. Sechs Jahre später zog er mit ihr um in die Bessererstraße, wo sie bis heute im Hinterhof zu finden ist.

Ihm geht es nicht um kühle Perfektion. „Wichtig ist, dass ein Instrument lebt.“ Der Klang hänge von seinem musikalischen Interesse ebenso ab wie von der Materialauswahl, dem Modell, der Holzstärke, den Wölbungen und der Lackierung. Technische Neuerungen spielten in seinem Beruf eine untergeordnete Rolle, Alter sei von Vorteil, sagt der 59-Jährige. Seine Erfahrung erlaube ihm, als Kombination aus Vorbildern und Neuschöpfung einem Instrument die angestrebte warme Ausstrahlung zu verleihen.

Das 30-Jährige seiner Geigenbauwerkstatt begeht er am Sonntag mit einem Konzert in der Klosterbibliothek Wiblingen um 18 Uhr. Da das Musizieren ein wichtiger Bestandteil seines Lebens ist, spielt er selbst Violine. Und weil es ihm vor allem Kammermusik und Streichquartette angetan haben, werden dort unter anderem solche Werke von Bach und Piazzolla zu hören sein sowie die Uraufführung einer Komposition von Markus Munzer-Dorn mit Gitarre. Die Streichinstrumente hat Gerstner selbst gebaut.