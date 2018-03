Ulm Beringerbrücke fast ganz verhüllt

Ulm / cik

Als wäre Verpackungskünstler Christo am Werk gewesen – fast so sieht die Beringerbrücke im Ulmer Westen jetzt aus. Mit Kunst hat das Verhüllen allerdings gar nichts zu tun. Die grünen Netze und Planen sollen abbröselnden Rost und herabstürzende Teile auffangen und so Autos, Fußgänger und Radler unter der Brücke schützen. Die Bahngleise sind extra abgesichert. Die mehr als 100 Jahre alte Beringerbrücke ist so marode, dass sie inzwischen für den Verkehr gesperrt ist. Nur Fußgänger und Radfahrer dürfen sie noch nutzen. Dem von der Stadt Ulm gewünschten Abriss steht vor allem der Denkmalschutz entgegen. Die Kosten für eine mögliche Sanierung werden auf rund 30 Millionen Euro geschätzt.