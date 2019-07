Gerhard Schupp verabschiedet sich als Schulleiter der Berblinger-Gemeinschaftsschule. Für ihn drehte sich immer alles um die Kinder. Seine Arbeit hat Gerhard Schupp (64) immer gemocht. „Ich war immer gern bei den Leuten.“ Bei den Kindern, den Eltern und den Lehrern. Das ist die Bilanz seines Berufslebens, von dem er die längste Zeit an der Albrecht-Berblinger-Schule in der Weststadt verbracht hat. 1983 hat er dort an der dam...