Benefiz Benefizlauf für einen Brunnen in Tansania

Ja, etwa so balancieren Frauen in Afrika ihre Speisen auf dem Kopf. © Foto: Oliver Schulz

Ulm / Beate Storz

Rund 10 000 Kilometer trennen Ermingen vom ostafrikanischen Dorf Utalingolo in Tansania. In beiden Orten finden am 6. Mai zur gleichen Zeit Sponsorenläufe statt. Das jeweils von Eltern und Dorfbewohnern gespendete Geld soll für den Bau eines Brunnens verwendet werden. „Es sollen nicht nur Spenden aus Deutschland kommen, sondern es soll auch eigenes Geld in das Projekt fließen“, erklärt Daniel Lobenhofer, der im Organisationsteam des Sponsorenlaufs tätig ist. Mit im Boot der Benefizveranstaltung sind die Sportvereine RSV-Ermingen, SV Eggingen und TSV Einsingen. Oberbürgermeister Gunter Czisch will das Startsignal für die Läufe geben.

Beeindruckt von Afrika

Der Hintergrund: Das katholische Pfarramt in Eggingen, zuständig für Eggingen, Einsingen, Ermingen/Harthausen, pflegt seit zwei Jahren eine Partnerschaft mit der katholischen Gemeinde in Utalingolo. Damals war Daniel Lobenhofer selbst vor Ort, um sich als 19-Jähriger ein Bild vom dortigen einfachen Leben machen zu können. Das hat ihn so beeindruckt, dass er mit Unterstützung seiner Eltern – sein Vater Michael Lobenhofer ist Gemeindereferent am Hochsträß – die Idee zu einem Sponsorenlauf hatte. „Wir sind inzwischen 20 Leute im Team, aber ohne die Hilfe der Sportvereine könnten wir den Hochsträßlauf nicht stemmen“, sagt der 21-jährige Psychologiestudent erleichtert. Er macht auch die Öffentlichkeitsarbeit für sein Projekt. Und zwar besuchte er die drei Grundschulen und vier Kindertagesstätten in den Hochsträßgemeinden und berichtete dort in kleinen Workshops über die Lebensbedingungen der Menschen Utalingolos.

So war Lobenhofer etwa in der städtischen Kindertagesstätte „Kinderweltentdecker“ in Einsingen: Er erklärte den Kindern auf der Weltkarte, wo genau in Afrika Tansania liegt. Punkten konnte er bei den Kleinen mit Fotos von Elefanten und Löwen. Und die Kinder durften trommeln und Gegenstände auf dem Kopf tragen, wie es in Afrika vielerorts noch üblich ist. Natalie gelang es sogar, ein Tuch und eine Schüssel auf dem Kopf zu balancieren. Gar nicht so einfach: Nach ein paar Schritten fiel die Blechschüssel laut scheppernd zu Boden.

Lobenhofer verdeutlichte den Kindern, wie Ungerechtigkeit aussieht. So verteilte er willkürlich an einige Kinder Gummibärchen, andere gingen leer aus. Danach wussten die Kinder, wie sich Ungerechtigkeit anfühlt und protestierten lautstark. Der junge Mann demonstrierte aber auch Gerechtigkeit, und deshalb bekamen am Schluss alle Kinder ein Gummibärchen.

Weiter erklärte er, wie afrikanischen Kinder ihren Kindergartenalltag in Tansania verbringen, nämlich mit Schulunterricht und in Uniform. Spielsachen gebe es keine, kaum Platz und kaum Personal. Wenn die Kinder Wasser wollen, dann müssten sie drei bis sechs Kilometer zu Fuß laufen, um aus einem Bach Wasser zu holen.

Als die Einsinger Kinder dann auf Fotos die Wasserstelle sahen, riefen sie entsetzt „igitt“. „Deshalb wollen wir den Sponsorenlauf machen, damit die Kinder in Tansania sauberes Trinkwasser haben und nicht mehr so weit laufen müssen“, erklärte Lobenhofer.

Zum Sponsorenlauf selbst sagte Marina Schleich, die stellvertretende Leiterin der Kindertagesstätte: „Es haben sich viele Familien angemeldet. Wir als Einrichtung gehen nicht zum Lauf, aber viele unserer Kinder mit ihren Eltern.“ (Siehe Infokasten).