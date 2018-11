Benefiz Benefiz-Auktion: Münsterstein und Müsli

Birgit Eberle

Alle schon mal die Geldbeutel füllen: Am kommenden Samstag, 1. Dezember, 19 Uhr legt Auktionatorin Susanne Rothfuß-Wamsler im Kornhaus los.

Bis dahin kann man in puncto Weihnachtsgeschenke einkaufen erstmal den Ball, pardon: die Christbaumkugel, flach halten. Der Auktionsabend hat das Zeug dazu, die komplette Liste an Geschenken für die Lieben abzuhaken. Der spezielle, vogelwilde Mix an Waren – vom Müsli-Obst-Joghurt-Paket über den original Münsterstein bis zum nigelnagelneuen Auto – ist so schnell bei keiner Versteigerung zu finden. Und eine Auktionatorin vom Kaliber einer Susanne Rothfuß-Wamsler, die bei der Moderation dem bunten Sortiment in nichts nachsteht, ist einmalig.

Aktions-Chef Karl Bacherle und sein Team haben die Telefondrähte heiß laufen lassen und Konzerttickets für Sting, Namika, Joris, Foreigner, Pur, Beatrice Egli, die Kastelruther Spatzen und Mario Barth eingeholt – unter anderem.

Wer die schönen Dinge des Lebens mag, findet bestimmt Freude an den edlen Schmuckstücken, der von Künstler Ottmar Hörl handsignierten Einstein-Skulptur, einem farbenfrohen Werk der Ulmer Malerin Sabine Dürr oder dem original Stein vom Hauptturm des Ulmer Münsters. Außerdem kommt der großformatige Aufbau eines Themenboots vom Nabada 2018 unter den Hammer: Pflanzen und Tiere wunderschön gestaltet von Christine Mörlin.

Wer eher an Sport und Wellness interessiert ist, kann sich zum Beispiel Karten für Skiausflüge in die Allgäuer Alpen oder fürs Donaubad sichern oder aber für zwei Stunden Lappland-Sauna im Bad Blau – Getränke und Obst inklusive. Der Lappland-Sauna-Gutschein gilt für zehn Personen, da freut sich der Kegelclub oder die Nachbarschaft, oder. . .

Für Basketball-Fans gibt es neben Karten und Vip-Tickets für Spiele mit dem Bundesligisten Ratiopharm Ulm noch einen echten Knaller: eine Reise in die USA zu den Harlem Globetrotters, Flug, Übernachtung, Show und gemeinsames Essen mit den Spielern inklusive. Wer eher auf Fußball steht, kann sich ja schon mal Tickets für Begegnungen mit dem FC Bayern München sichern.

Erfahrungsgemäß immer beliebt sind Gutscheine für Restaurants und Hotels. Auch die sind in diesem Jahr wieder zuhauf im Angebot. Ein besonders exklusiver Event ist im Lago geboten, wo Sternekoch Klaus Buderath gemeinsam mit dem Ulmer Oberbürgermeister Gunter Czisch und SÜDWEST PRESSE-Chefredakteur Ulrich Becker zum Showcooking, selbstverständlich mit anschließendem Essen, einlädt.

Bereits zur Grundausstattung der Versteigerung gehört neben dem fabrikneuen Wagen vom Autohaus Wuchenauer (diesmal ist’s eine Toyota Aygo X Business) eine Haustür, gespendet von der Firma Gugelfuss. Premiere feier dagegen Hochsitze, die nicht nur Jäger interessieren könnten. Mancher findet sie vielleicht auch für sich im Garten zum Schießen.

Info Wer noch etwas für die Versteigerung abzugeben hat, meldet sich möglichst rasch telefonisch unter (0731) 156-201 oder 156-814. Die Versteigerung im Kornhaus beginnt am Samstag, 1. Dezember, 19 Uhr. Einlass: 18 Uhr.